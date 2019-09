Einen Schaden von ungefähr 2500 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem grauen VW-Passat, der neben der Tankstelle einer Baufirma in der Debersdorfer Straße abgestellt war. Vermutlich fuhr der Verursacher am Montag zwischen 12 und 15 Uhr mit einem Lastwagen gegen das Auto und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise bitte an die PI Bamberg-Land. pol