Ein 21-jähriger Passat-Fahrer parkte am Mittwoch zwischen 17.15 und 19.15 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz am Baggersee in der Krößwehrstraße. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass an seinem linken vorderen Kotflügel weiße Kratzer waren. Der Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.