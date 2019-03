Passanten verhindern Trunkenheitsfahrt

Couragierte Bürger verhinderten bereits am Freitagnachmittag, dass ein 49-jähriger Mann betrunken vom Hof einer Gaststätte in einem Kronacher Stadtteil fuhr. Der stark alkoholisierte Mann fiel den Passanten auf, weil er sich vor seinem Pkw übergab. Im Anschluss setzte er sich in sein Auto und wollte losfahren. Um dies zu verhindern, wurde ihm der Weg von einem Passanten mit seinem Pkw verstellt. Eine Polizeistreife stellte eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille fest. Der Mann musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein bei der Polizei lassen.