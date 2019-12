Passant hilft nach Ladendiebstahl

Ein Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Forchheim dabei beobachtet werden, wie er zwei Computerspiele im Gesamtwert von circa 85 Euro entwenden wollte. Eine aufmerksame Verkäuferin nahm die Verfolgung auf, nachdem der 17-Jährige flüchten wollte. Er wehrte sich dabei, so dass ein Passant der Verkäuferin zu Hilfe kam.