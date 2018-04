Pascal Benes kehrt zu seinem Heimatverein zurück

Zum Ende dieser Saison verliert der ASV Vach, der in der Landesliga Nordwest ärgster Konkurrent des TSV Abtswind um die Meisterschaft ist, seinen Torjäger: Pascal Benes wechselt nach nur einem Jahr am Mannhof zurück zum SC Adelsdorf in die Fußball-Bezirksliga Mittelfranken Nord.

Das hat Helmut Wölfel, Abteilungsleiter des SC Adelsdorf bestätigt. Benes hatte Adelsdorf im vorigen Sommer verlassen. Mit 15 Toren in 25 Spielen hat sich der 23-Jährige zwar hervorragend eingeführt, will aber nun doch wieder bei seinem Heimatverein spielen, dem nach nur einem Jahr in der mittelfränkischen Bezirksliga der Abstieg in die Kreisliga droht.

Mit Benes und den beiden Bayernligaspielern Andi Mönius und Dennis Weiler als Spielertrainer - beide kommen von der SpVgg Jahn Forchheim - wird der SC Adelsdorf auf alle Fälle in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen, in welcher Liga auch immer.

So überraschend der Wechsel zurück auch klingt: Pascal Benes hat sich den Schritt wohl überlegt. "Zum einen wollte ich wieder mit meinen Kumpels zusammenspielen, aber ich trainiere auch seit dem Winter wieder meine Damenmannschaft in Adelsdorf", erklärt der Stürmer seine Gründe für die Heimkehr. Zudem geht der 23-Jährige demnächst den Trainer-B-Schein an und hat deswegen auch deutlich weniger Zeit. "Ich habe gemerkt, wie mir das Trainersein gefehlt hat. Das alles dann mit der Bayernliga zu verbinden, das wäre schon schwer."

Denn Pascal Benes geht davon aus, dass es sich von seiner aktuellen Mannschaft mit dem Aufstieg in die Bayernliga verabschiedet. Der ASV Vach ist aktuell Tabellenzweiter und erwartet Spitzenreiter TSV Abtswind noch zu Hause. Mit einem Sieg könnte der ASV auch den direkten Vergleich entscheiden und nach Punkten gleichziehen. "Das wird schon noch spannend", freut sich Benes auf die letzten Spiele der Saison. Sein Trainer hätte den Offensivmann gerne behalten. "Norbert Hofmann hätte gerne weiter mit mir zusammen gearbeitet und ich schon auch mit ihm. Aber er konnte mich dann auch verstehen."

Im Bezirksliga-Abstiegskampf haben die Adelsdorfer spätestens mit dem Sieg gegen die SG 1883 klargemacht, dass mit der Mannschaft noch zu rechnen ist. Auch Benes hofft, dass sein Heimatverein den Klassenerhalt noch schafft. "Es sind ja noch sieben Spiele. Da ist noch viel drin. Die Mannschaft muss jetzt einfach gewinnen. Da langen dann nicht nur gute Spiele, sondern es müssen auch mal dreckige Siege her." dme/BB