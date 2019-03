Partyvögel in der Rhönfesthalle

Am Faschingssonntag, 3. März, findet in der Rhönfesthalle ein Faschingstanz statt. Diesmal ist die Party- und Showband "Die Partyvögel" zu Gast. Seit zehn Jahren spielt die Band in Après-Ski- und Party-Locations in Österreich sowie in Deutschland. Viele gemeinsame Auftritte mit DJ Ötzi, Mickie Krause, Jürgen Drews und der Hermes-House-Band haben der Band einen hohen Bekanntheitsgrad verschafft. Natürlich haben die Musiker wieder extra für den Tanz in Stangenroth Faschingssongs einstudiert. Einlassbeginn ist bereits ab 19.33 Uhr. Bereits am Rosenmontag, 4. März, findet der Stangenrother Rosenmontagszug statt. Beginn ist um 13.30 Uhr an der Rhönfesthalle Stangenroth. Foto: Andy Schömig