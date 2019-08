Ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg geriet Sonntagmorgen auf einer Party in Bamberg mit seiner Freundin in Streit. Die Auseinandersetzung drohte zu eskalieren, weshalb die Polizei verständigt wurde. Da sich der Mann auch durch die eingetroffene Streifenbesatzung nicht beruhigen ließ und er zudem erheblich alkoholisiert war, durfte er den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. pol