Partygast rastet aus

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu einer Ruhestörung nach Haselbach gerufen. Der Anrufer fühlte sich durch überlaute Musik und Partylärm in der Nachtruhe gestört. Die eintreffende Polizeistreife konnte dann auch mehrere alkoholisierte Personen antreffen, die ausgelassen feierten. Mehrere Gäste der Feierlichkeit zeigten sich uneinsichtig und lieferten sich im Anschluss mit dem Beschwerdeführer ein wildes Wortgefecht.

Einer der Anwesenden geriet so in Rage, dass er eine schwere Deko-Laterne ergriff und diese in Richtung des Anrufers warf, welche ihn nur knapp verfehlte. Den Polizeibeamten verweigerte er in der Folge noch die Angabe seiner Personalien, was ihm aber nach Aussage der Polizei nichts nützen dürfte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen einer versuchten Körperverletzung. pol