Party vor dem Schulbeginn

Am Montag feierten die Poppendorfer Kinder mit einem lachenden und einem weinendem Auge den letzten Ferientag. Einerseits fanden sie es schade, dass nun die Zeit des Faulenzens und der tollen Erlebnisse der Ferien vorüber war, andererseits freuten sie sich auch wieder auf ihre Freunde und die Schule und den Kindergarten - vor allem auch die Eltern.

Bei der Party am letzten Ferientag wurden im Pool nochmals alle Tiere, die der Sommer zu bieten hatte, aufgefahren. Die ganz Hartgesottenen trauten sich am Montag noch bei 20 Grad in den Pool. Und alle, egal ob groß oder klein, hatten viel Spaß beim Straßenmalen, Ballspielen, Twister und anderen Spielen. An der Feuerschale konnten sich alle erwärmen und sich Bratwürste mit Brötchen und Limo schmecken lassen.

Jetzt gilt für die Poppendorfer Schüler das Motto "Nach den Ferien, ist immer vor den Ferien" - und bis dahin sind es ja nur sieben Wochen, dann sind schon wieder Herbstferien. red