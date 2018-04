Party läuft aus dem Ruder

Rumänische Bürger, die zur Zeit in einer Pension in Heldritt untergebracht sind, saßen zu einem Umtrunk zusammen. Diese Feierlichkeit lief dann wohl aus dem Ruder. Eine 31-Jährige bekam von einem 30-jährigen Landsmann eine Flasche auf den Kopf. Als dies ihr 37-jähriger Bruder mitbekam und sich in den Streit einmischte, zückte der 30-Jährige sein Taschenmesser und verletzte ihn am Bauch. Beide Geschädigten wurden vor Ort durch Sanitäter versorgt, verweigerten aber eine stationäre Aufnahme im Klinikum. Der Angreifer, der bei Eintreffen der Polizeistreife auch noch vor Ort war, hatte zwei Promille intus und war noch sehr aggressiv. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Den genauen Sachverhalt und die Straftaten müssen mittels Dolmetscher abgeklärt werden. Keiner der Beteiligten war der deutschen Sprache hinreichend mächtig. pol