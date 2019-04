Party im Wasserhaus

Auch dieses Jahr findet von Dienstag, 30. April, auf Mittwoch, 1. Mai, der traditionelle Tanz in den Mai im Wasserhaus statt. Den Auftakt macht "megaphon". "Wichtig ist uns, dass wir die Bühne zerlegen", so lautet der Beginn der Biographie des siebenköpfigen Musikerkollektivs aus Nürnberg, und so gestaltet sich auch ihr Bühnenprogramm.

Im Anschluss spielt die Gruppe "Malasañers". "Wiskey-soaked Irish speedfolk mixed with Classic Rock", so beschreiben sich die ursprünglich aus Madrid stammenden "Celtic Punks" um Frontmann Carlos del Pino Gonzalez, die auf einer Tour im idyllischen Bamberg gelandet sind und beschlossen, sich hier anzusiedeln.

Um den Abend abzurunden, legt zum Abschluss noch DJ I-Kel auf. Der Einlass beginnt um 21 Uhr. sek