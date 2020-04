Party geriet außer Kontrolle

Am Samstagabend ging bei der Polizei eine Beschwerde über eine laute Party ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass fünf Personen in einer Wohnung feierten und alle erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten. Im Hinblick auf die Ausgangsbeschränkung wurde die Party aufgelöst, was keinem der Feierenden passte. Die Polizisten sahen sich einem erheblichen Aggressionspotential ausgesetzt. Eine 30-Jährige tat sich besonders hervor. Sie widersetzte sich mehrfach der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen und schüttete schließlich ihr Bier auf einen Beamten. Dessen Kollegen beleidigte sie massiv. Als sie gefesselt hinausgebracht werden sollte, wehrte sie sich erheblich gegen die Maßnahme und bedrohte einen Beamten mit dem Tod. Die Frau wurde in einer Zelle der Polizeiinspektion untergebracht. Auch dabei leistete sie massive Gegenwehr und setzte die Beleidigungen fort. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sie muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Die anderen Partygäste erwartet eine Anzeige bezüglich der Ausgangsbeschränkung. pol