Partnerstädte feiern in Dublin

Seit 29 Jahren feiert Deutschland den Tag der Deutschen Einheit. Jedes Jahr werden auch in Irlands Hauptstadt Dublin Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur sowie das Diplomatische Corps in den Garten der Residenz der Deutschen Botschaft eingeladen. Heuer waren zum ersten Mal auch die irischen Städte, die eine Partnerschaft mit deutschen Gemeinden pflegen, zu Gast.

Fünf Vertreter aus Castlebar (John Condon, Seamus Murphy von der Feuerwehr, Michael Baynes, John McHale and Dwayne Jordan vom County Council) kamen zusammen mit Bernhard und Johanna Blum vom Freundeskreis Castlebar-Höchstadt, um in einem Zelt ihre blühende Partnerschaft mit Bildern, Zeitungsartikeln und Infomaterial zu präsentieren.

Die Deutsche Botschafterin Deike Potzel begrüßte die vielen Gäste - etwa 500 Personen. Potzel ging auf den Mauerfall ein, den sie als junge Studentin in Manchester verfolgte. Das große Friedensprojekt "Europäische Union", das aus den Ruinen und der Asche des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, sei eine neue Allianz, die auf Humanität, Frieden und Freiheit aufgebaut ist. "Die deutsch-irischen Verbindungen - nicht nur die offiziellen - machen mir große Hoffnungen", sagte die Botschafterin.

Der Oberbürgermeister von Dublin, Paul McAuliffe, sprach von einem wichtigen Jahr. Die diplomatischen Verbindungen Irlands mit Deutschland bestehen nun 90 Jahre, heuer sei das 30. Jubiläumsjahr des Mauerfalls. "Wir müssen zusammenarbeiten, dass es nie mehr Grenzen und Mauern, sowohl in Deutschland als auch in Irland und in ganz Europa gibt!"

Im Anschluss besuchten sich die Partnerschaftsvertreter gegenseitig in ihren Zelten, um zu erfahren, was beim anderen läuft und um Anregungen zu bekommen. Die Beziehung Cork-Köln zum Beispiel besteht seit 1988. Es werden Kontakte im Bereich Kultur und Sport sowie Schüler- und Jugendaustausch gepflegt und regelmäßig finden gegenseitige Gruppenfahrten statt. Tuam und Straubing sind seit 1991 verpartnert. Mädchen im Dirndl vertraten ihre deutsche Heimatstadt. Sie erzählten vom Austausch zwischen den Schulen.

Die Partnerschaft Castlebar-Höchstadt kann sich auch sehen lassen. Sie besteht nun 20 Jahre, ebenso der Freundeskreis, und auch hier pflegt man fast regelmäßig einen Schüleraustausch. Es gibt kleine und große Gruppenreisen nach Castlebar, Wirtschaftskontakte und musikalische Kontakte (Chöre und Musikgruppen) werden gepflegt, die Feuerwehr tauscht sich fast seit Beginn der Partnerschaft regelmäßig aus und mehr. Stolz sind die Höchstadter, dass schon viele persönliche Freundschaften geschlossen wurden. "Das macht Partnerschaft erst richtig aus", betont Seamus Murphy, der gerade neugierigen Besuchern am Stand die Partnerschaft vorstellte. red