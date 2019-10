Partnerstädte feiern den Mauerfall

Dieses Jahr wird der 3. Oktober in Erlangen gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Jena gefeiert - diesmal unter dem Motto "30 Jahre Mauerfall". Unter anderem gibt es folgende Programmpunkte: 11.15 bis 13 Uhr Festakt im Redoutensaal, Theaterplatz 1, mit Festrede von Gesine Schwan; 14 Uhr "Wir stellen unser Licht nicht unter den Scheffel - Lichtstädte Erlangen und Jena" - Fahrt mit dem "Jena"-Bus des VGN zum Max-Planck-Institut der Physik des Lichts mit kurzer Einführung. Treffpunkt: Hugenottenplatz (Dauer gut eine Stunde); 14.30 Uhr Stadtführung "Auf den Spuren der Hugenotten", Treffpunkt: Hugenottenplatz vor der Kirche (Dauer: eine Stunde, endet bei "Kreuz & Quer" am Bohlenplatz); 14.30 bis 16.30 Uhr Kneipenquiz mit "Big Kev" im E-Werk, Fuchsenwiese 1; 16.45 bis 18.30 Uhr: "Wie können sich Jugendliche beteiligen?", Jugendparlamente Erlangen und Jena, Clubbühne im E-Werk, Fuchsenwiese 1; 17.30 bis 18.30 Uhr ökumenische Andacht in der Matthäuskirche, Nürnberger Straße/Ecke Rathenaustraße; musikalisch begleitet vom CEG-Schulchor und -orchester; 19 Uhr: Abfahrt der Busse. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Programmänderungen sind vorbehalten. red