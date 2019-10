Nach der Sommerpause trifft sich das Partnerschaftskomitee der Gemeinde Oerlenbach am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Pizzeria Da Pino in Eltingshausen. Es werden unter anderem Bilder von der großen Veranstaltung in der Normandie anlässlich des 75. Jahrestages der Landung der Alliierten im vergangenen Juni gezeigt. Weitere Themen sind die weitere Planung für dieses und der Besuch in Douvres im kommenden Jahr. sek