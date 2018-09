Partnerschaft wird gepflegt

Der nächste Stammtisch des Partnerschaftskomitees Ebenhausen findet am Dienstag, 4. September, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Sportheim Ebenhausen, Akropolis. Themen sind unter anderem ein französischer Kochabend, der Besuch der Partnergemeinde über Himmelfahrt 2019, sowie der 75. Jahrestag der Befreiung, am 6. Juni 2019 in der Partnergemeinde Douvres-la Délivrande. sek