LKR Erlangen-Höchstadt vor 13 Stunden

Jubiläum

Partnerkreis wird heuer 25 Jahre alt

Der Partnerlandkreis des Landkreises Erlangen-Höchstadt, der Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Am Festakt im Stadthaus in Hermsdorf nahmen auch die stellvertre...