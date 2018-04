Partner von "Farbe für Stadt und Land"

Die Brückenauer Rhönallianz will aktiv den Artenschutz fördern und so auch das Naturschutzgroßprojekt "Grüngitter" des Landkreises Bad Kissingen mit eigenen Aktivitäten unterstützen.

Als erste konkrete Maßnahme wird hierzu eine Netzwerk-Partnerschaft mit dem Titel "Farbe für Stadt und Land" eingegangen. Dies teilte die Brückenauer Rhönallianz in einer Pressemeldung mit.

Die Partnerschaft besteht dabei mit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim.

Die LWG berät in diesem Zusammenhang die Kommunen in ihrer Absicht mehr Biodiversität zu wagen, in dem neue Blühflächen angelegt werden. Dabei können die acht Gemeinden von den bereits gemachten, guten Erfahrungen und Lösungsvorschlägen der LWG für aktiven Insektenschutz profitieren.



Informationsaustausch

Die Partnerschaft beinhaltet einen regelmäßigen Informationsaustausch, die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen und die Beratung für Kommunen, zum Beispiel auch der Bauhöfe und von Landwirten. Dabei können Termine auch ganz praxisbezogen vor Ort stattfinden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Planung und Durchführung von gemeinsamen Pilotprojekten.

Die Zusammenarbeit von Allianz und LWG wurde maßgeblich inspiriert durch den Vortrag "Bienenfreundliches Flächenmanagement", der am 26. März von Kornelia Marzini in der Georgi-Kurhalle gehalten wurde.



Einstimmige Entscheidung

Positiv beeindruckt von dem dort Gehörten haben sich die Bürgermeister der acht Gemeinden bei der letzten Lenkungsgruppensitzung in Oberleichtersbach einstimmig dafür ausgesprochen "Farbe für Stadt und Land" aktiv zu betreiben. red