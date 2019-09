Das KAB-Bildungswerk lädt an mehreren Terminen zum Workshop "Partizipation durch Ehrenamt". Im Seminar geht es darum, Fluchtursachen besser zu verstehen und Menschen mit Fluchterfahrung ins Ehrenamt zu integrieren. Der für alle Teilnehmenden kostenlose Workshop findet statt am kommenden Samstag, 5. Oktober, im Pfarrsaal Herz Jesu in Pegnitz, am Dienstag, 12. Oktober, im Bistumshaus St. Otto in Bamberg sowie am Samstag, 19. Oktober, im Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Kronach, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor der Veranstaltung: Telefon 0951/ 916910, Fax 0951/9169149 oder E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. red