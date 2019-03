Partei "mut" stellt sich vor

Der Bezirksverband Oberfranken der Partei "mut" hat am Samstag, 9. März, einen Infostand am Holzmarkt. Von 9.30 bis 12.30 Uhr informieren die Parteimitglieder über die frauenpolitischen Positionen von "mut" und stellen die junge Partei vor. Dazu ergeht Einladung an alle interessierten Bürger. red