Parmigiani und Freunden spielen für bedürftige Kinder in Nepal

Auch bei der 5. Auflage des Benefizkonzertes "Rock for Nepal" ließen die Herzogenauracher Alberto Parmigiani nicht im Stich, und die Fans verabschiedeten sich von "Rocktide", die Band gab ihr letztes Konzert auf dem Marktplatz.

Alberto Parmigiani und die Rockband auf der Bühne des Marktplatzes freuten sich über den guten Besuch des Rockabends. Der Spendenerlös kommt den Erdbebenopfern von Nepal zugute. "Son of Light, Helping Hands for Children" mit den drei Musikern Alberto Parmigiani, Santa Ratna Shakya und Shree Krishna Shahi aus Nepal werden in diesem Jahr die vierte Schule in Nepal bauen.

Mit ihrem Abschiedskonzert zog "Rocktide" mit Drummer Alberto Parmigiani und Carlos Graca sowie Stephan Schumak noch einmal alle Register.

Parmigiani bedankte sich bei Bürgermeister German Hacker, Fans und Unterstützern, denn nur so sei es möglich, die geplanten Projekte in Nepal weiterzuführen. Zur Unterstützung waren auch der Musiker Santa Ratna Shakya aus Nepal sowie Parmigianis Freunde Felipe aus Spanien und Toshi aus Japan gekommen.

Bürgermeister Hacker, der einen Scheck mitgebracht hatte, bedankte sich bei Parmigiani für sein Engagement und rief die Besucher auf dem Marktplatz dazu auf, kräftig zu spenden und sich beim Nepal-Basar einzudecken.

Laut Parmigiani gibt es in Nepal noch viel zu tun, denn neben dem Bau von Schulen muss auch das Trinkwasser aufbereitet und Geld für Patenschaften von Waisenkindern sowie für eine Reihe von Kleinprojekten aufgebracht werden.

Außerdem kämpfe "Son of Light" gegen Bürokratie und Korruption an, denn Baugenehmigungen seien oft mit Schmiergeld-Zahlungen verknüpft, was für ihn nicht infrage komme.

Parmigiani betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass die Bürger und Firmen eine private Veranstaltung so kontinuierlich unterstützen. Spenden kann man weiter auf das Konto IBAN DE92 7606 9559 0209 420185. Das Stichwort lautet "Erdbeben Nepal" mit dem Verwendungszweck "Spende zum Weiterleiten". sae