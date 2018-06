Parkverbot wird eingerichtet

Aufgrund von Bauarbeiten an der Anbindung der Staatsstraße 2790 zum Parkplatz an der alten Lager-straße wird vor Ort ein Parkverbot eingerichtet, das voraussichtlich von Montag, 25. Juni, bis etwa Dienstag, 31. Juli, dauert. Zusätzliche kostenfreie Ganztagesparkplätze werden für diese Zeit am ehemaligen "Uhlmann-Gelände" (Weiher-torplatz) zur Verfügung gestellt. Für Fahrradfahrer wird eine Durchfahrt mit Einschränkungen möglich sein. sek