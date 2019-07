Parkverbot und Sperrung

Die Stadt Eltmann teilt mit, dass wegen der Aufbauarbeiten für die "Eltmanner Biertage" das Parken auf dem Marktplatz und am Johannes-Nas-Platz jeweils ab dem morgigen Donnerstag, 7 Uhr, nicht mehr möglich ist. Die Ortsdurchfahrt ist von Samstag, 20. Juli, 7 Uhr, bis Montag, 22. Juli, 12 Uhr, gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die gesamte Brunnenstraße bis zur Einmündung in die Vorstadt dient in den kommenden Tagen als Feuerwehrausfahrt. In diesem Bereich ist jegliches Halten oder Parken von Samstag, 20. Juli, 7 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 22. Juli, 17 Uhr, verboten. Auch auf den Umleitungsstrecken (Mainstraße/Vorstadt und Weidengassee) ist das Parken untersagt. Um Beachtung wird gebeten. red