Parkverbot rund um die Eremitage

Am Samstag, 27. Juli, findet in der Eremitage das Sommernachtsfest statt. Im Umfeld des Veranstaltungsgeländes gibt es besondere Verkehrsregelungen, um die Rettungswege freizuhalten und den erwartet großen Besucheransturm reibungslos abzuwickeln. So wird in mehreren Straßen ein beidseitiges Parkverbot angeordnet. Die Königsallee ab Ochsenhut in Richtung Haupteingang der Eremitage und die Eremitagestraße stadteinwärts bis zur Sonntagstraße werden während der Veranstaltung zu Einbahnstraßen erklärt. Da die Parkmöglichkeiten im Umfeld der Eremitage erfahrungsgemäß sehr schnell belegt sein werden, empfiehlt das Straßenverkehrsamt, das kostenlos zur Verfügung stehende "Park-und-Ride"-Angebot in Anspruch zu nehmen. Am Volksfestplatz stehen von 16 bis etwa 3 Uhr morgens neben einer großen Zahl von Parkplätzen wieder ausreichend Busse für einen ständigen Pendelverkehr bereit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit den Linienbussen der Verkehrsbetriebe mit der Eintrittskarte kostenlos zur Eremitage und wieder zurück zu fahren. Für Schwerbehinderte, Radfahrer und Motorräder gibt es Parkmöglichkeiten unmittelbar auf dem Parkplatz der Eremitage. Das Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass Verstöße gegen die angeordnete Haltverbotsregelung konsequent geahndet werden. Fahrzeuge, die unberechtigt parken und Rettungswege sowie den Linienverkehr behindern, wird die Polizei abschleppen lassen. red