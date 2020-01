Am Samstagabend verursachte eine 55-jährige Autofahrerin in Bad Brückenau einen Parkunfall. Beim Ausparken stieß sie gegen 18 Uhr mit ihrem BMW gegen einen VW-Kleinbus. Der VW war laut der Polizei ordnungsgemäß auf dem Kursaalparkplatz im Staatsbad von Bad Brückenau geparkt. Die Polizeistreife nahm vor Ort die Personalien auf und ermahnte die 55-jährige Unfallverursacherin. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfallein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro. pol