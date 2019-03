Parksituation ist Thema

Am Montag, 1. April, findet um 19 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses im Sitzungssaal im Rathaus in Himmelkron statt. Auf der Tagesordnung stehen mögliche Änderungen der Satzung für öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielplätze sowie die Verbesserung der Parksituation in der Hauptstraße, der Unteren Leite und Im Hofgelegen im Ortsteil Gössenreuth. red