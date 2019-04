Parkrempler vor Kurklinik

Eine 58-Jährige wollte am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, im Bereich einer Kurklinik in der Menzelstraße mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah sie ein hinter sich geparktes Fahrzeug. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf 1500 Euro. pol