Auf dem Parkplatz der Apotheke in Hemhofen ist am Mittwoch zwischen 10.35 und 10.45 Uhr ein geparkter schwarzer VW Tiguan angefahren worden. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte an dem geparkten Pkw an der hinteren rechten Radzierleiste mehrere Kratzer. Der Schaden dürfte etwa 1000 Euro betragen. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.