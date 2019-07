Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erlanger Straße hat sich am Montag zwischen 19 und 20 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das daneben geparkte Auto und verursachte so einen Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.