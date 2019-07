Parkrempler vor dem Bierkeller

Schnell aufgeklärt war eine Unfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf dem Parkplatz des Voggendorfer Bierkellers ereignet hat. Zeugen hatten beobachtet, dass ein Autofahrer beim Rangieren rückwärts ein anderes Auto anfuhr und anschließend flüchtete. Die sofort verständigte Polizei konnte den 34-jährigen Flüchtigen an seinem Wohnsitz in Bamberg ausfindig machen und stellte dabei eine leichte Alkoholisierung fest. Der Mann musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und sieht einem Strafverfahren entgegen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1500 Euro geschätzt. pol