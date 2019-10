Parkrempler und Unfallflucht

Rund 1500 Euro Schaden muss ein Autofahrer beklagen, der nun mit der Polizei auf der Suche nach dem Verursacher ist. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Bavaria-Klinik in der Von-der-Tann-Straße ein dort ordnungsgemäß abgestellter, schwarzer Pkw Toyota Yaris von einem unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des Kotflügels, der Stoßstange und des linken, hinteren Radkastens beschädigt, meldete die Polizei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971 /714 90. pol