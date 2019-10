Parkrempler sucht das Weite

Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem blauen Ford, der am Montagnachmittag zwischen 15.15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Main-Franken-Centers an der Breitenau angefahren wurde. Die Polizei sucht unter Telefon 0951/9129-210 Zeugen. Geldbeuteldieb wird in Klinikum fündig Aus einem Vorraum für OP-Kleidung im Klinikum am Bruderwald wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr einem Arzt der Geldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und diversen Ausweispapieren gestohlen. Touran braucht neuen Außenspiegel Am Laubanger, gegenüber einer Firmenzufahrt, wurde am Dienstag zwischen 15.45 und 16 Uhr der linke Seitenspiegel eines dort geparkten schwarzen VW Touran abgefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ Sachschaden von etwa 300 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Bamberger Polizei bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise. pol