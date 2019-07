Parkrempler mit zwei Promille

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Oerlenbach gerufen. Ein 56-jähriger war beim Rangieren vor seinem Grundstück an einem auf der Straße geparkten Pkw hängen geblieben. Bei der Unfallaufnahme wurde dann der Grund für den Parkrempler schnell klar: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. pol