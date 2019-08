Parkrempler mit Unfallflucht

Eine Pflegekraft der Sozialstation in Seubrigshausen hörte am Donnerstagabend auf der Straße einen Knall. Als sie nachschaute, konnte sie kurz mit dem 42-jährigen Parkrempler sprechen. Er war gegen 19 Uhr am St.-Killians-Platz 9 auf einen dort parkenden Renault einer Bediensteten aufgefahren. Der Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallstell ohne seine Personalien zu hinterlassene. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. pol