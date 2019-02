Parkrempler mit 1000 Euro Schaden

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Schönbornstraße gekommen. Eine 34-Jährige war mit ihrem Wagen gegen die hintere Ecke eines geparkten Autos gestoßen. Die Frau hinterließ eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug und rief zusätzlich die Polizei. Somit machte sie nach dem Unfall alles richtig, wie die Polizei meldet. Insgesamt entstand ein Schaden von 1000 Euro. pol