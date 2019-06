Parkrempler macht sich auf und davon

Auf dem Edeka-Parkplatz in Ebern wurde am Samstag zwischen 7.30 und 8.15 Uhr ein geparkter silberfarbener Opel Corsa angefahren, wie die Polizeiinspektion in Ebern berichtet. Ein anderer Verkehrsteilnehmer muss dem Opel gegen seinen hinteren linken Kotflügel gefahren sein, so dass dort Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher meldete sich aber weder bei der Polizei noch im Markt und hinterließ auch keinen Hinweiszettel. Das ist strafbar als Unfallflucht. Die Polizei Ebern bittet um Hinweise unter Tel. 09531/9240.