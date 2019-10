Parkrempler hinterlässt hohen Schaden

Im Parkhaus des Klinikums wurde am Freitag zwischen 7.20 und 12.40 Uhr ein geparkter Audi angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, obwohl er einen Schaden in Höhe von 3000 Euro hinterlassen hatte. Randalierer verletzt Gast und Türsteher Einen Streit musste die Polizei am Samstag gegen 1.40 Uhr im Bereich des Pfahlplätzchens schlichten. Ein angetrunkener 25-Jähriger verhielt sich ungebührlich in einer Gaststätte und wurde deswegen aus dem Lokal verwiesen. Dabei wurden sowohl der Gast als auch der Türsteher der Kneipe leicht verletzt. Tanken endet mit zwei Strafanzeigen Etwas unvorsichtig war am Freitagmittag im Hafengebiet ein rumänischer Arbeiter, als er seinem Kollegen die Autoschlüssel übergab, damit dieser im Auto warten könne. Obwohl gegen den Kollegen momentan ein Fahrverbot besteht und er auch nicht die Erlaubnis des Fahrzeugbesitzers hatte, setzte dieser sich kurzerhand hinters Steuer und fuhr schnell mal zum Tanken. Dummerweise fuhr er dort genau einer Fahndungsstreife der Verkehrspolizei in die Quere, wodurch ihm nun gleich zwei Strafanzeigen drohen. Motorrad schneller, als die Polizei erlaubt Mit einem offenbar technisch veränderten Motorrad war am Sonntagabend eine 20-jährige Bambergerin im Stadtgebiet unterwegs. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die Leistungsdrosselung des Zweirades entfernt und so eine erhebliche höhere Motorleistung erzielt worden war. Zudem wurden noch weitere ausrüstungstechnische Mängel erkannt. Die Führerscheinklasse im Führerschein der Bikerin reicht nun nicht mehr für ihr Fahrzeug aus, weswegen sie nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird. Unbekannter demoliert Außenspiegel Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, wurde in der Kantstraße von einem weißen Nissan Micra das Spiegelglas des Außenspiegels gestohlen. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol