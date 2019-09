Gegen die hintere linke Fahrzeugtür eines Seat Alhambra stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 15.45 Uhr in Hallstadt und richtete dabei einen Schaden von rund 2000 Euro an. Das graue Fahrzeug stand zur Unfallzeit auf dem Real-Parkplatz in der Emil-Kemmer-Straße. Der Verursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.