Parkrempler - Geschädigter gesucht

Nicht den Verursacher, sondern die oder den Geschädigten sucht die Po lizei Bad Brückenau nach einem Parkrempler am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums. Eine 52-Jährige parkte dort ihren Ford aus und kam dabei einem dunklen Pkw be denklich nahe. Sie bemerkte jedoch keinen Anstoß. Als sie später an ihrem Pkw einen Schaden bemerkte, führte sie diesen auf eine mögliche Berührung zurück. Die Polizei bittet Geschädigte, sich unter Tel.: 09741/6060 zu melden. pol