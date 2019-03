Parkrempler flüchtet

Die Polizei ermittelt einmal mehr in einem aktuellen Fall von Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 7.15 bis 14.10 wurde das Heck eines auf dem Parkplatz der Fa. Edeka C+C Großmarkt in der Hafenstraße geparkten VW Golf beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat den Wagen des Geschädigten vermutlich beim Rangieren touchiert und hierbei einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. red