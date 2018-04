Parkrempler beim Anfahren

Ein 77-Jähriger wollte am Mittwochvormittag in der Sonnenstraße in Wildflecken vom Straßenrand aus anfahren. Dabei übersah er den Ford einer 62-jährigen Fahrerin, es kam zu einer Berührung der beiden Pkw. Die Blechschäden am Toyota des Rentners und am Ford hielten sich in Grenzen. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von knapp 1000 Euro aus. Verletzt wurde niemand. pol