Parkrempler bei den Barmherzigen Brüdern

In der Eustachius-Kugler-Straße in Gremsdorf ist am Mittwoch zwischen 5.50 und 12.50 Uhr auf einem Mit-arbeiterparkplatz ein geparkter Kia Picanto auf der linken hinteren Seite verkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Bei dem Verursacher-Fahrzeug dürfte es sich um ein rotes Auto gehandelt haben. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.