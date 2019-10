Parkrempler auf dem Marktplatz

Vorbildlich verhalten hat sich eine junge Frau nach einem "Parkrempler" auf dem Münnerstädter Marktplatz. Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr stieß eine 18-jährige Fahranfängerin beim Einfahren in eine Parklücke leicht gegen ein anderes Fahrzeug. Da am beschädigten Pkw kein Fahrer anwesend war, verständigte die junge Frau vorbildlich die Polizei und wartete vor Ort. Da zwischenzeitlich die Fahrerin des beschädigten Fahrzeuges zu ihrem Pkw zurückkam, konnten vor Ort die Personalien ausgetauscht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro. pol