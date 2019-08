Auf dem Parkplatz der Firma Hornbach am Laubanger wurde am Mittwoch zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ein weißer Ford Mondeo angefahren. Der Unfallverursacher, vermutlich der Fahrer eines Lkw, richtete am Kofferraumdeckel des Wagens Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an. pol