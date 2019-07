Ein Zusammenstoß hat sich am Mittwoch auf dem Autobahnparkplatz Regnitztal der A 73 bei Eggolsheim ereignet. Ein 62-Jähriger wollte am Abend mit seinem Sattelzug in eine passende Parklücke gelangen, übersah dabei jedoch einen geparkten Mercedes und stieß beim Rangieren mit seinem Sattelauflieger heftig gegen die Front des Autos. Während am Sattelauflieger nur geringer Schaden entstand, wird der Sachschaden am Auto von der Verkehrspolizei Bamberg auf 7500 Euro geschätzt. pol