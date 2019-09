Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 13.30 und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bamberger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den vorderen linken Kotflügel eines auf dem Parkplatz geparkten Nissan so stark, dass ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Aufgrund der Anstoßhöhe dürfte es sich um einen Lkw oder ein größeres Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Staffelstein unter Telefon 09573/2223-0 entgegen. pol