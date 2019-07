Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 8. Juli, um 19 Uhr im Rathaus, Adam-Seiler-Straße 1, statt. Dabei geht es um die Anlage eines ökologischen Parkplatzes im Ortskern von Neudrossenfeld und die Jugendsozialarbeit an der Friedrich-von-Ellrodt Schule Neudrossenfeld im Jahr 2020. Des weiteren geht es um die Sanierung der Schulsportlaufbahn am Sportplatz. red