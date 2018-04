Parkplatz muss warten

Die Außenanlagen am Großenseebacher Gemeindezentrum sollen neu gestaltet werden. Mit dem Vorschlag von Bürgermeister Bernhard Seeberger (FW) und der Verwaltung, an der Südwest-Ecke des Grundstückes einen Teil der Grünanlage durch Parkplätze zu ersetzen, konnten sich nicht alle Mitglieder des Gemeinderates anfreunden. Laut Seeberger würde sich insbesondere die Anlegung eines Behindertenparkplatzes anbieten, weil in unmittelbarer Nähe auch die Rampe für Rollstuhlfahrer beginnt. Nach Meinung der Verwaltung wird dazu kein Fachplaner benötigt, weil sich der Bauhof bereiterklärte, die Arbeit selbst durchzuführen.

Grünes Licht bekam der Bürgermeister allerdings nicht, da er die Kosten nicht beziffern und auch keine Skizze vorlegen konnte. Ein Teil des Gemeinderates würde die weiteren Parkplätze lieber auf der Wiese östlich des Gemeindezentrums sehen. Allerdings gab Verwaltungsleiter Martin Hofmann zu bedenken, dass ein Rollstuhlfahrer die Erhebung kaum schaffen würde, um die Rampe und damit den neuen Aufzug im Innern des Gebäudes zu erreichen. Bis zur nächsten Sitzung will die Verwaltung deshalb eine Skizze anfertigen. sae