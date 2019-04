Parkplatz-Kollision: 13 000 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von circa 13 000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag um 15.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Robert-Bosch-Straße. Eine 63-jährige Opel-Mokka-Fahrerin übersah hier einen von rechts kommenden VW Golf und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. Das Fahrzeug wurde auf der kompletten Länge beschädigt. Die Stoßstange und der linke Radkasten vorne wurden eingedrückt. Die Golf-Fahrerin wurde verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von 8000 Euro, am Golf ein Totalschaden von 5000 Euro.