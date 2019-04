Parkplatz ist am Montag gesperrt

Am kommenden Montag, 15. April, sanieren die Kronacher Stadtwerke die Oberfläche des Rosenau-Parkplatzes an der Europabrücke. Während der Unterhaltsarbeiten, die am genannten Tag im Zeitraum von 7 bis 16 Uhr durchgeführt werden, ist der Parkplatz vollständig gesperrt, steht also als Parkfläche nicht zur Verfügung, teilt die Stadt Kronach mit.

Auf andere Plätze ausweichen

Den Verkehrsteilnehmern wird daher empfohlen, am kommenden Montag auf die anderen, im Parkleitsystem der Stadt ausgeschilderten Parkplätze auszuweichen. red